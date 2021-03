13 Marzo 2021

di Egle Priolo

(Lettura 2 minuti)







PERUGIA - La prima richiesta era di metà gennaio. Poi c'è stato il sollecito di fine febbraio. Ma adesso che non trovano ancora la propria categoria nel piano vaccinale, gli avvocati non ci stanno più. E l'ultima vibrante protesta è firmata dal presidente Stefano Tentori Montalto, insieme a consigliere e consiglieri dell'Ordine degli avvocati di Perugia. Che esprimono «fermo disappunto» per aver appreso dalla stampa «che la Regione Umbria non ha ricompreso l’avvocatura nel piano vaccinale relativo al Comparto giustizia, escludendo arbitrariamente ed illogicamente una sua parte essenziale, al pari di magistratura e personale amministrativo». Da qui, la richiesta di «un immediato riscontro teso a risolvere quella che allo stato appare un’inaccettabile disparità di trattamento. Peraltro, l’esclusione dell’avvocatura vanificherebbe il piano preventivo regionale dell'intero comparto Giustizia». Una dura presa di posizione che fa seguito, oltre alla prima richiesta dei 4mila avvocati afferenti alla Corte d'appello di gennaio, alla sollecitazione dell'interessamento della «Regione per una somministrazione prioritaria dei vaccini a tutti gli operatori della giustizia», firmata dai presidenti degli Ordini forensi di Perugia, Terni e Spoleto: oltre a Tentori, Francesco Emilio Standoli e Maria Letizia Angelini Paroli. Che a febbraio avevano ricordato che per far tornare i tribunali a una piena efficienza ed operatività «è indispensabile garantire condizioni di sicurezza a tutti coloro che vi operano. Gli avvocati, in quanto parti essenziali del servizio pubblico giustizia, in questi mesi non hanno mai smesso di svolgere ed assicurare il loro servizio anche nei periodi più critici, come pure quello attuale, ma sollecitano un efficace piano di prevenzione e chiedono corretta attenzione per poter continuare a garantire la loro opera». La Regione risponderà?