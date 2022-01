Covid, altre tre vittime e restano sette i posti occupati nelle terapie intensive

PERUGIA - Quattro ricoverati Covid in meno negli ospedali umbri nell'ultimo giorno, mentre restano sette i posti occupati nelle terapie intensive. Segnalate altre tre vittime nel bollettino giornaliero della Regione. Sempre nell'ultimo giorno sono emersi 2.156 nuovi positivi - 9,6 per cento in meno rispetto a martedì - e 2.296 guariti, con

gli attualmente positivi ora scesi a 24.467, 143 in meno rispetto alla giornata precedente.

Sono stati analizzati 3.845 tamponi e 12.357 test antigenici, con un tasso di positività del 13,3 per cento (11,1 martedì).

E anche il report di Agenas certifica una condizione di calo nel numero dei posti letto occupati in terapia intensiva in Umbria, ora al 29 per cento. Per contro sono segnalate 5 regioni con il parametro in aumento: Friuli (37%), Liguria (42%), Molise (18%, con il +7%), Sardegna (18%) e Veneto (26%). L'occupazione in Italia è al 31 per cento.