Covid, altre 4 vittime, più ricoveri nei reparti ordinari ma diminuiscono i posti occupati in terapia intensiva,

PERUGIA - Continua in Umbria la crescita dei ricoverati nei reparti ordinari, nell'ultimo bollettino della Regione Umbria risultano 216, sei in più di domenica, mentre scendono a 11, da 13, i posti occupati nelle terapie intensive. Si registrano anche altre quattro vittime. Nell'ultimo giorno sono emersi 1.063 nuovi positivi e 1.177

guariti, con gli attualmente positivi ancora in leggero calo, 33.855, 118 in meno. Sono stati analizzati 668 tamponi e 12.248 test antigenici, con un tasso di positività pari all'8,2 per cento (era 12,86 lunedì della scorsa settimana).

E l'attenzione è tutta rivolta alle scuole. «Quella odierna è di fatto una giornata di attesa di quello che accadrà. Gli

studenti per la prima volta dopo oltre due settimane si ritrovano a vivere spazi comuni, ora non resta che vedere cosa accadrà», spiega all'Ansa Rita Coccia, presidente umbra dell'assocazione presidi - personalmente ho sempre pensato che la scuola sia un servizio primario e quindi sono sempre a favore della scuola in presenza, ma ovviamente se ci sono le condizioni per tenerla aperta. Non si può fare il discorso semplicistico dad sì o dad no. A mio avviso sarebbe necessario valutare caso per caso e territorio per territorio».