Carissimi (Lega): «A lezione contro le fake news»

PERUGIA - Una preparazione contro le fake news. La proposta arriva dal consigliere regionale della Lega Daniele Carissimi. «In linea con le disposizioni europee e nazionali, e prendendo spunto da buone pratiche

internazionali come quelle adottate in Finlandia e in California, questo provvedimento - spiega Carissimi - si propone di garantire che gli studenti umbri siano preparati ad affrontare le sfide dell'era digitale in modo responsabile e consapevole. L'impegno chiesto alla Giunta è quello di promuovere e sostenere, con risorse regionali, iniziative finalizzate alla realizzazione, all'interno del sistema scolastico, di progetti di alfabetizzazione mediatica volta a migliorare la diffusione delle competenze e delle conoscenze necessarie per fruire in maniera responsabile dei contenuti mediatici, soprattutto da parte dei minori. Queste iniziative potranno contribuire a creare una società più informata e resiliente di fronte alle sfide della disinformazione digitale».

