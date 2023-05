Amelia, in pieno covid l’appello di Antonella alle sferruzzatrici: al Boccarini in mostra i lavori di cento donne

Giovedì 25 Maggio 2023, 13:44







Amelia- Una grande tela che unisce.

Un lavoro collettivo che ogni donna che ha aderito ha realizzato da casa come passatempo nelle settimane del lockdown e dell’emergenza covid e che in questi giorni è in mostra al chiostro Boccarini di Amelia.

Il progetto #torneràilcolore fu lanciato il 14 marzo 2020 da Antonella Perotti, l’artigiana di Amelia che con le sue mani d’oro trasforma fili di lana e di cotone in splendidi lavori.

All’appello lanciato su facebook alle sferruzzatrici di realizzare un quadrato 40 per 40 di lana o cotone fatto a maglia per poter poi creare, a pandemia finita, un’installazione, hanno risposto in tante da tutta Italia.

“Con la forza di più di cento donne provenienti da varie parti della provincia di Terni ma anche da fuori regione, sono riuscita ad assemblare il loro lavoro e a dar vita all’interno della splendida cornice del chiostro Boccarini ad Amelia, la nostra istallazione” dice Antonella Perotti.

Attiva da sempre nel mondo dell’associazionismo, Antonella collabora da anni con le donne immigrate nella Bottega delle Donne Tessitrici di Amelia e con la Casa delle Donne a Terni.

Fino al 28 maggio al chiostro Boccarini “una marea di colori e di vite che - dice Antonella - si sono intrecciate pur non conoscendosi tra di loro”.