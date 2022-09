X Factor 2022, il racconto della terza giornata di audition

Venerdì 30 Settembre 2022, 12:08

A X Factor 2022 sono terminate le Audition. Decine di artisti hanno avuto modo di esibirsi sul palco e di farsi conoscere dai giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, e nell’episodio di ieri l’ultima tranche di cantanti è arrivata davanti al pubblico e al tavolo della giuria, la quale ha poi avuto la possibilità di riascoltare quelli che non li avevano convinti pienamente nella prima fase di selezione nel corso delle Room Audition. Al termine di questo step intermedio, solo alcuni hanno conquistato un biglietto per i Bootcamp, per raggiungere così la quota complessiva dei 48 artisti che andranno a comporre le quattro squadre da 12 concorrenti ciascuna protagoniste della prossima fase, quando ci sarà l’elettrizzante meccanismo delle sedie e degli switch per occuparle. Nel backstage, a raccogliere le ultime emozioni prima delle esibizioni e i commenti a caldo nel post e a tenere le redini della gara, c’era la conduttrice di #XF2022 Francesca Michielin.