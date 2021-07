Stasera in tv, venerdì 30 luglio su Italia 2 «The Wolfman»: curiosità e trama del film con Benicio del Toro

Venerdì 30 Luglio 2021, 18:48

Stasera in tv, venerdì 30 luglio, andrà in onda su Italia 2 alle 21:15 il film «The Wolfman» del 2010. Ottavo lungometraggio diretto dal regista americano Joe Johnston. Tra i protagonisti Emily Blunt, Benicio del Toro e Anthony Hopkins. Pellicola horror american, «The Wolfman» è un remake dell'omonimo film del 1941. Il film è stato un autentico successo al botteghino, incassando 142,6 milioni di dollari con un budget di produzione di 150 milioni di dollari.

La trama

È il 1891 quando Gwen Conliffe, interpretata da Emily Blunt, scrive a Lawrence Talbot, interpretato da Benicio del Toro. Ben, fratello di Lawrence e fidanzato di Gwen, è scomparso. Lawrence, rinomato attore shakespeariano, lascia Londra e si precipita alla tenuta di famiglia di Blackmoor. Al suo arrivo il padre John, con il quale da tempo si è creata una profonda frattura, lo informa che il corpo di Ben è stato ritrovato, orribilmente mutilato. Nel frattempo, i villaggi vicini alla proprietà dei Talbot sono sconvolti dalla violenta e sanguinosa morte di alcuni abitanti, su cui sta investigando un detective di Scotland Yard.

Curiosità

Mark Romanek fu inizialmente incaricato per dirigere il film, ma se ne andò poche settimane prima delle riprese a causa di divergenze creative e problemi di budget. Johnston fu quindi assunto quattro settimane prima delle riprese principali, con l'obiettivo di poter girare il film in 80 giorni come previsto dalla Universal. Tuttavia, le riprese si estesero per più tempo, il budget fu amumentato e così l'uscita ritardò più volte.

In seguito all'abbandono di Romanek, per succederlo vennero indicati come possibili candidati: Brett Ratner, Frank Darabont, James Mangold, Joe Johnston, Bill Condon e Martin Campbell. Il mese seguente all'abbandono di Romanek fu confermato Johnston come suo sostituto.

