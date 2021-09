Stasera in tv, lunedì 6 settembre su Rai 1 «Momenti di trascurabile felicità»: curiosità e trama del film con Pif

Lunedì 6 Settembre 2021, 15:22

Stasera in tv, lunedì 6 settembre, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Momenti di trascurabile felicità» del 2019. Sedicesimo film del regista italiano Daniele Lucchetti. Tra i protagonisti Renato Carpentieri, Pif e Federica Victoria Caiozzo.

Il film è il risultato dell'adattamento di due libri scritti da Francesco Piccolo, entrambi pubblicati con Einaudi: l'omonimo «Momenti di trascurabile felicità», del 2010, e il suo sequel «Momenti di trascurabile infelicità» del 2015.

La trama

Paolo, interpretato da Pif, vive a Palermo con moglie e due figli, una vita tranquilla piena di piccole felicità e di domande. Lo yoga e l’'Autan non sono in contraddizione? La luce del frigorifero si spegne veramente quando lo chiudiamo? Perché il primo taxi della fila non è mai davvero il primo? Perché il martello frangi vetro è chiuso spesso dentro una bacheca di vetro? E la frase: ti penso sempre, ma non tutti i giorni, che sembra bella, è davvero bella? A queste, e ad altre questioni fondamentali, cerca di dare una risposta il protagonista, cui rimangono solo 1 ora e 32 minuti per fare i conti con i punti salienti della sua vita.

Curiosità

Se Il primo trailer del film viene diffuso il 22 febbraio 2019. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 14 marzo 2019.

