Barbara D'Urso torna su Canale 5 da domani: ecco come sarà il nuovo Pomeriggio Cinque

Domenica 5 Settembre 2021, 19:19

Da lunedì 6 settembre torna Barbara D'Urso in tv. Al via alle ore 17.35, su Canale 5, la quattordicesima edizione di “Pomeriggio Cinque”.

Ci sono diverse novità quest'anno: il format è stato rivisto. Sarà più austero, ci sarà il solito mix di approfondimenti e dibattiti su cronaca, politica e attualità. Studio più moderno, con sfondo urbano. La D'Urso sfoggia un completo: giacca bianca e pantalone nero. «Tanta informazione e le storie positive, semplici degli italiani», annuncia Barbara D'Urso. Saranno previsti momenti più seriosi o comunque meno "di pancia"? Basta guardare e studiare il promo della trasmissione che si allinea alla nuova politica editoriale della rete. «Tante novità e informazione», promette Mediaset.

Tante novità e tanta informazione! Barbara D'Urso vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 17.35 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity con Pomeriggio Cinque 😍 pic.twitter.com/TT6bqD7U0V — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) September 4, 2021

Al di là delle indiscrezioni uscite negli ultimi mesi, dall’eliminazione del trash agli opinionisti considerati più eccessivi, il nuovo Pomeriggio Cinque ripartirà dall’essenzialità costringendo la conduttrice a rinunciare a gran parte del suo formulario affezionatissimo, dal «mio cuore è vostro» al «caffeuccio».

Il programma, quest'anno, andrà in onda in versione ridotta, non più dalle 17:15 circa, così come accadeva fino allo scorso anno. Partirà alle 17.35, dopo "Love is in the air".