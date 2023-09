Splendida Cornice, Geppi Cucciari e le prove della sigla: la parodia di “Ballo, Ballo” (con il riferimento a La7)

Venerdì 29 Settembre 2023, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 11:19

Inizio scoppiettante, come si nota dalle immagini di prova, per la prima puntata della seconda stagione di 'Splendida Cornice', il programma di Rai Cultura prodotto con Itv Movie, in onda da giovedì 28 settembre alle 21.25 su Rai3. Nella sigla, che riprende 'Ballo, ballo' - la sigla cult di 'Fantastico' del 1982 - Geppi Cucciari vestita come Raffaella Carrà canta e balla, ma le parole sono 'riadattate' ai tempi moderni e la conduttrice ironizza: «Ballo, ballo da capogiro… qui alla Rai ti distrai e pure il cavallo va a La7…».

Geppi Cucciari torna con Splendida Cornice: la sigla ironica

Testo integrale della sigla: «Io, son qui Con un pizzico di sciatalgia Che magia E mi sento ancora a casa mia… Aaah, spettatore unico Aaah, dell'azienda pubblica Aaah, resta un po’ qui su Raitreee Ballo, ballo, ballo da capogiro Splendida cornice, secondo giro Ballo col vestito di Topo Gigio Ma resto qui, resto qui, resto quiii... Qua – alla Rai Fanno sempre tutti piroette Ti – distrai E pure il cavallo va a La 7 Aaah, resta qui poi mi dirai Aaah, resta o sono nei guai Aaah, diamo inizio a ‘sto Rai Pride Ballo ballo ballo, senza parole Ballo ballo al traino di Un posto al sole Ballo ballo ballo coi competenti Che vuoi di più, vuoi di più, voi di piùù? Pazza, pazza, in onda – con la corazza Se mi chiudo in studio ma chi m’ammazza Non sarà Raiuno ma è proprio bello Restare qui, stare qui, stare quiii....». Ospiti della prima puntata Luciano Ligabue con il suo ultimo disco Dedicato a noi, l'attore Francesco Montanari, il giornalista e critico letterario Piero Dorfles, il compositore e pianista Remo Anzovino, la conduttrice spagnola Lorena Berdún (divulgatrice della libertà sessuale) ed – eccezionalmente, viste le rarissime presenze in tv - il Cirque du Soleil in tour in Italia con il loro nuovo show OVO. Lo studio ospita un pubblico selezionato attraverso le categorie demografiche Gfk: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Video: Rai (www.raiplay.it)



