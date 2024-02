Sanremo 2024, l'inizio "col botto" durante il Green Carpet: «Semo salvi, semo salvi». Ecco come è andata

Martedì 6 Febbraio 2024, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 18:21

La serata del Green Carpet di Sanremo 2024 prende il via con un gran botto, per fortuna solo in senso figurato, considerando che l'allarme bomba diffuso nella città ligure si è dimostrato essere una mera bufala. Ciononostante ha cominciato a far rumore davvero nelle Instagram Stories di alcuni dei cantanti in gara, degli ospiti e dei giornalisti accorsi in città per il Festival. Ma per quale motivo è successo tutto questo? E c'era davvero una bomba a Sanremo? E, soprattutto, come avranno vissuto la cosa le persone presenti? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



