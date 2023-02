Sanremo 2023, Kekko dei Modà: «Abbiamo fatto cose meravigliose, ora vogliamo portare empatia»

Venerdì 3 Febbraio 2023, 12:14

I Modà tornano in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Lasciami, che - come ormai apertamente dichiarato da Kekko - parla non di una storia d'amore, ma del rapporto (tribolato) con la depressione. Una canzone autobiografica e un traguardo personale per il leader della band, che ci racconta infatti di non aver scritto Lasciami specificamente per il Festival.

Kekko dei Modà: «La mia lotta con la depressione: non riuscivo a piegare le gambe e a uscire dal letto»

Sanremo 2023, i Modà tornano al Festival

«Il brano nasce da un viaggio mio molto introspettivo, che non potevo non considerare parte importante della mia vita. Dovevo lasciare un segno musicale. - ci dice Kekko - Ho scelto di portarla all’Ariston perché sono stato aiutato da Amadeus. Ci si vergogna molto della depressione ed ho capito che non bisogna avere vergogna. Condividere il problema può solo aiutare. A me ha aiutato molto».

Kekko dei Modà: la lotta contro la depressione

«Quando mi è stata diagnosticata la depressione mi vergognavo. - continua l'artista - Non ne ho mai parlato, se non a maggio dello scorso anno. L’ho detto ai miei concerti perché era giusto che le persone sapessero».

LEGGI ANCHE: Una gran voglia di vivere, Fabio Volo: «La felicità deve essere presa al di fuori della coppia e portata all’interno»