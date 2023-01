MasterChef, la mandrakata di Francescone con le “sest”

Venerdì 13 Gennaio 2023, 11:54

La mandrakata stavolta non è riuscita al meglio: negli episodi di MasterChef Italia di ieri (su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibili on demand), Francescone ha presentato una crêpe Suzette appena sufficiente. Il concorrente romano, 29 anni, si salva soprattutto grazie alle zest… o alle “sest”, come le chiama lui.

