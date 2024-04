Luce Caponegro a Verissimo: «Sono stata tradita molte volte, ora per proteggermi ho chiuso con l'amore»

«Ho fatto un percorso molto importante di crescita. Ho avuto una vita molto intensa, tortuosa, ma ho anche imparato tanto. Ho acquisito consapevolezza. Sono nata come Luce, ho vissuto come Selen, e ora sono tornata Luce. Oggi è questo il nome con cui voglio essere chiamata». Così Luce Caponegro - in arte Selen -, ospite oggi a "Verissimo".

L'intervista

«Sono sempre stata libera.

La libertà è sempre stata una voce dentro di me. Nonostante il loro amore, la famiglia mi ha fatto sentire costretta. Facevo danza, andavo a cavallo, avevo una bella vita agiata. Ma per me era tutto preconfezionato. "Studi, ti laurei, ti sposi con un medico o un ingegnere". So che mi dicevano così per amore, per protezione, ma io mi sentivo costretta». È iniziata così l'intervista a Luce Caponegro, ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin.

«A 17 anni sono scappata di casa per la prima volta con il mio fidanzatino, che poi è diventato mio marito. Sono stata "riacciuffata" subito. La seconda volta sono scappata veramente. Non volevo abbandonare l'equitazione e il mio cavallo. Poi ho vissuto un momento molto brutto. Ero a un bivio, ero giovane, avevo poco più di 18 anni. Ho tentato il suicidio, mi sono lanciata sotto a un camion. Non potevo, non volevo scegliere. Come sono uscita da questa situazione? Mi hanno ricoverata. Non ho parlato per un mese. Poi piano piano ho ritrovato la voglia di vivere. Mi ha aiutato molto il poter andare libera nella natura, procacciandomi il cibo che la natura poteva offrirmi. Lì ho ricominciato a vivere. Per questo è bello sperimentare e cambiare», ha raccontato l'attrice.

In mezzo, la vita come Selen, durata sette anni, per poi diventare completamente casta. Ora la sua nuova vita, insieme al figlio Gabriele. «È la luce dei miei occhi. Per me è un maestro. Con il suo amore ha salvato la mia vita. È stato un riscatto da tutte le esperienze brutte che ho avuto con gli uomini. Il mio impegno è portare un uomo nel mondo pieno di luce e di amore per il prossimo. È un uomo corretto nei confronti del femminile».

Sull'amore, Luce ha poi aggiunto: «Io sono stata segnata da storie difficili, brutte. Sono stata tradita molte volte, non solo in senso fisico. Il mio cuore è stato rotto tante volte, per proteggermi ho dovuto chiudere con l'amore. Ho avuto flirt ma non ho voluto far entrare nella mai vita nessuno».