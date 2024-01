L'Eredità, incredibile vincita di 190.000 euro in gettoni d'oro. Ma quanto valgono i gettoni d'oro?

Lunedì 15 Gennaio 2024, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 09:54

Il 14 gennaio, durante la messa in onda del celebre quiz preserale di Rai Uno, L'Eredità, un concorrente è riuscito nell'ardua missione di conquistare l'incredibile cifra di 190.000 euro allo spietato gioco finale della Ghigliottina. In molti si sono accorti che la vittoria non è pagata in contanti, ma in gettoni d'oro. Un dettaglio che, nonostante l'entusiasmo dei telespettatori per l'incredibile vittoria, ha suscitato in tantissimi una domanda che per tanti versi rimane ancora senza risposta: quanto valgono realmente questi gettoni d'oro?



