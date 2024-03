L'Eredità, beffa alla ghigliottina: il concorrente collega tutte le parole, ma arriva la doccia fredda

Martedì 19 Marzo 2024, 09:15

Nella puntata de L’Eredità del 18 marzo, la partita di Ferdinando ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso quando è arrivato alla fase finale, ovvero a quella Ghigliottina croce e delizia di tanti italiani. Lo ha fatto portando con sé fino alla fine un cospicuo montepremi di 150mila euro. Tuttavia, nonostante l'ottimismo manifestato nel collegare tutte e cinque le parole del gioco, la sua speranza si è infranta nel momento in cui la risposta esatta è risultata essere un'altra. Con 75mila euro in gioco dopo aver dimezzato una sola volta, la delusione di Ferdinando è stata palpabile, lasciando intravedere il fatto che, forse, credeva di aver già vinto. È stato un raro caso di concorrente che, nonostante sia riuscito a collegare tutte le parole della Ghigliottina, non è riuscito a vincere, trovandosi di fronte un'amara beffa nell'ambito del celebre game show televisivo di Rai Uno. Photo credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



