Il contadino cerca moglie, stasera in tv torna il reality condotto da Gabriele Corsi: i protagonisti (e dove vederlo)

Giovedì 27 Aprile 2023, 10:58

Torna Il Contadino Cerca Moglie, il reality prodotto da Fremantle per Discovery Italia, che fa trovare l'amore e fa cambiare la vita a chi è disposto a lasciare la frenesia della città per trasferirsi in campagna. In attesa di vedere il programma, che andrà in onda in autunno, stasera in tv, giovedì 27 aprile alle ore 21.25 su NOVE - e sempre disponibile in streaming su Discovery+ - arriva l'attesa puntata dove scopriremo i single Protagonisti di questa nuova stagione: 7 contadini e una contadina!

Il contadino cerca moglie, i protagonisti

Anche quest'anno sarà Gabriele Corsi ad accompagnarci in un nuovo viaggio tra le meravigliose campagne italiane, presentando gli otto protagonisti, le loro storie, i loro desideri e soprattutto delineando le caratteristiche dell'anima gemella che stanno cercando. Giulia, Paolo, Roberto, Davide, Alfonso, Gianluca, Filippo e Giuseppe sono i protagonisti di questa avventura alla ricerca della loro dolce metà.

LEGGI ANCHE: Diodato in concerto all’Alcatraz di Milano: le immagini del live