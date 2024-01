Grande Fratello, vuole schiarirsi le idee prima di una storia con Massimiliano Varrese

Giovedì 11 Gennaio 2024, 10:47

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Marco si è mostrato amico attento e confidente, "specializzato" nel dispensare saggi consigli a chiunque si trovi in difficoltà nella Casa. Questa volta, il suo interesse si focalizza su Monia, preoccupata per il suo rapporto con Massimiliano. Monia si rende conto di essere bloccata da timori e paure, esitante nel rivelare i suoi veri sentimenti per non far soffrire l'ex partner. Marco la invita a vivere la storia con più leggerezza, mentre Rosy la esorta a non imporsi troppi limiti, suggerendo di non lasciarsi andare consapevolmente. Grande Fratello, il segreto di Greta: cos'è successo dopo il confessionale?