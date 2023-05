GialappaShow, Valentina Barbieri intervista Albert Einstein nei panni di Francesca Fagnani

Lunedì 29 Maggio 2023, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 13:21

Domenica 28 maggio su TV è andata in onda la seconda puntata di GialappaShow, il nuovo programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto da Mago Forest che, questa volta, è stato affiancato da Melissa Satta. Tra i video più divertenti, quello di Francesca Fagnani, interpretata da Valentina Barbieri, che ha intervistato Albert Einstein nel corso di un’improbabile ed esilarante conversazione in ‘Berve’ tra gossip e teorie, il celebre fisico si è lasciato andare a rivelazioni davvero inaspettate. L’appuntamento con ‘GialappaShow’ è ogni domenica, alle ore 21:30, in prima visione assoluta, su TV8 e Sky Uno. Immagini da Ufficio Stampa

