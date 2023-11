GialappaShow: Rapone, nei panni di Galeazzo Italo Mussolini, lancia la sfida per il premierato

Martedì 28 Novembre 2023, 13:52

Stefano Rapone veste i panni di Galeazzo Italo Mussolini, ministro alle riforme costituzionali e alla pancia del Paese. Il ministro lavora a un premierato moderno in cui i cittadini possono scegliere direttamente il loro Presidente del Consiglio con un semplice televoto. E così improvvisamente ci si ritrova proiettati in una sorta di Amici, con due pretendenti al ruolo di premier che si sfidano in una gara di ballo: il vincitore però deve ancora affrontare Kelly, il cagnolino di Daniela Santanchè! clip ufficio stampa GialappaShow



