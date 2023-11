Gialappashow, Ditonellapiaga e Neri per Caso insieme per un bel momento musicale

Mercoledì 22 Novembre 2023, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 16:21

Una bellissima esibizione quella di Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci, sul palco di GialappaShow insieme ai Neri Per Caso (a proposito, ma quanto ci piacciono?): l'inedito duetto vede l'interpretazione di "Bury a friend" di Billie Eilish e di "Call me" di Blondie. L'esibizione è molto bella ma siamo pur sempre nel regno dei Gialappi, che la commentano a modo loro: non solo, nel finale il Mago Forest non riesce a presentarli per bene e dà vita a una serie di crasi esilaranti fra i due nomi. Parentesi musicale godibilissima, come sempre.



LEGGI ANCHE - ‘GialappaShow’: non stiamo parlando abbastanza dei Neri Per Caso