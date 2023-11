GialappaShow, Claudia Santamaria canta "English man in New York"

Martedì 28 Novembre 2023, 13:53

Nonostante le stroncature della Gialappa's, l'attore romano Claudio Santamaria dà mostra di talento anche canoro, interpretando la hit di Sting "Eglish man in New York" accompagnato dai Neri Per Caso. Una performance di tutto rispetto che va ad aggiungere una bella voce all'elenco delle doti di Claudio Santamaria! Alla fine arrivano anche i complimenti della Gialappa e del mago Forest. clip ufficio stampa



