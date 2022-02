Martedì 1 Febbraio 2022, 12:31

Manuel si era raccomandato con Lulù di comportarsi bene in sua assenza: come avrà preso quindi il gesto insolito di Lulù? L’avrà visto? Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: "Buddy" from Bensound.com

GfVip, Lulù non si trattiene: cosa fa davanti alle telecamere mentre alle sue spalle amoreggiano