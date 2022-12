GF VIP, Wilma gelosissima di Daniele e Oriana: cosa ha svelato ad Antonino e Sarah. Cala il gelo

Martedì 20 Dicembre 2022, 09:13

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in molti si sono chiesti quale sia il motivo che ha portato Wilma Goich a nominare Oriana. La ragione sembra essere molto semplice: la gelosia. La cantante, infatti, mal sopporta il rapporto che si è creato tra la concorrente venezuelana e Daniele Dal Moro, per il quale ha una cotta da tempi immemori. Ebbene, per una sigaretta che l’ex tronista non le ha dato si sarebbe scatenato tutto il putiferio che l’ha portata ad avercela con lui, lasciando sbigottiti Antonino Spinalbese e Sarah Altobello, con i quali si è aperta. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

