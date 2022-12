GF Vip, Wilma bacia sulla bocca Daniele: è successo stanotte e ha lasciato tutti di stucco

Venerdì 23 Dicembre 2022, 09:28

Wilma Goich non ha mai nascosto le sue simpatie per Daniele Dal Moro, per il quale ha una brutta cotta… Si tratta di un fatto che conoscono ormai tutti i concorrenti e i telespettatori del Grande Fratello Vip, sul quale si scherza tantissimo per via della grande differenza di età che intercorre tra i due. Ma è per questo motivo che in molti sono rimasti scioccati quando, ieri sera, poco prima di andare a letto, Wilma ha stampato un bacio sulle labbra dell'ex tronista… Cosa c’era dietro quel bacio? Era un semplice gesto d’affetto? Un casto bacio della buonanotte? Oppure, conoscendo i precedenti della Goich, voleva essere qualcosa di più? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Buddy” from Bensound.com

