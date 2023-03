GF VIP, Giaele imbarazza Onestini: quel bacio schivato. Luca senza parole

Giovedì 9 Marzo 2023, 08:28

Al GF Vip è andato in scena un episodio inaspettato in cui Giaele De Donò ha inaspettatamente baciato sul collo il concorrente Luca Onestini. La ragazza ha spiegato di essere stata costretta a causa del gioco "Obbligo e Verità", ma Luca sembra non aver gradito l'accaduto, tanto da averlo schivato. Poi, lui e gli altri concorrenti del reality show presenti nella stanza hanno commentato l'episodio con ironia e hanno suggerito di non prenderlo troppo sul serio. Ma perché mai Luca se l’è presa così tanto? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Oriana e la proposta a Luca: 'dormiamo insieme'. La reazione di Onestini inaspettata: Oriana ci resta male?