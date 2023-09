GF, il macellaio Paolo Masella a rischio squalifica: lo scivolone su Alex Schwazer e la battuta sulla droga

Giovedì 14 Settembre 2023, 09:28

Il nuovo Grande Fratello continua il suo corso nei primi giorni di trasmissione, ma si sta già confrontando con una situazione problematica che coinvolge uno di quelli che sembra già essere tra i concorrenti più in vista. Stiamo parlando di Paolo Masella, il macellaio, che sembra trovarsi in una posizione a rischio di possibile squalifica. La ragione sta nel fatto che né il pubblico a casa né la produzione sembrano apprezzare il suo comportamento né il tono di alcune delle sue dichiarazioni, soprattutto quando ha trovato il modo di scherzare sulla droga e sull'atleta olimpico Alex Schwazer. Ma cosa avrà detto di così scioccante Masella? E, soprattutto, saranno adottate misure disciplinari da parte della produzione? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB

