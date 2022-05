Eurovision, Toto Cutugno: «C’è bisogno di un’Europa coesa che faccia la sua parte per la pace»

Lunedì 9 Maggio 2022, 18:21

Sabato 14 maggio saranno Mahmood & Blanco a rappresentare l’Italia nella Grand Final di Eurovision Song Contest 2022. Nel 1990, sul palco di Zagabria, Toto Cutugno vinceva con ‘Insieme: 1992’. Lo stesso cantautore oggi rivolge il suo augurio alla manifestazione: “Sono felice che l’Eurovision torni in Italia”. “Oggi come allora c’è bisogno di un’Europa coesa che faccia la sua parte per la pace – continua – Nei mesi successivi alla vittoria, nei miei spettacoli in giro per l’Europa, il pubblico mi accompagnava in coro”. “Oggi immagino i bambini russi e ucraini insieme sotto lo stesso sogno e sotto lo stesso cielo e vorrei che quell’inno risuonasse per loro – conclude Cutugno – La musica ha forza di superare qualsiasi tipo di confine e di anticipare scenari, quella vittoria per me significò anche questo”. Foto da Ufficio Stampa Catino&Giglio – Kikapress – EBU Corinne Cumming / Music: «Perception» from Bensound.com

