Don’t Forget The Lyrics, riparte il game show sul NOVE con Gabriele Corsi

Lunedì 5 Settembre 2022, 14:03

Al via dal 5 settembre, dal lunedì al venerdì alle 20:25 sul NOVE, la seconda stagione di ‘Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo’ (Banijay Italia per Warner Bors. Discovery). Condotto da Gabriele Corsi, il game show mette in sfida spettatori e concorrenti sulle note delle più famose canzoni. La musica accompagna ogni performance fino a quando viene interrotta e le parole del testo scompaiono. In quel momento, i concorrenti dovranno dimostrare la loro competenza cantando a cappella e facendo appello alla loro memoria. Il vincitore di puntata non solo passa alla serata successiva ma si aggiudica il premio di 5mila euro in gettoni d’euro. Gli episodi del programma saranno disponibili su Nove dal 5 settembre e accessibili in streaming su discovery+. Foto da Ufficio Stampa MN - Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

