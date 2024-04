Affari Tuoi, accetta 65mila euro ma aveva 200mila: gli utenti se la prendono con la moglie

Lunedì 15 Aprile 2024, 07:22

Sta facendo discutere quello che è successo nella puntata di Affari Tuoi di domenica 14 aprile, dove il concorrente in gioco si è portato a casa ben 65mila euro offerti dal dottore, tranne poi scoprire che nel proprio pacco ne aveva ben 200mila. Un caso davvero curioso, quello di Flavio dal Veneto, che sta facendo chiacchierare moltissimo i telespettatori del programma condotto da Amadeus che, ora, sui social, se la stanno prendendo oltremodo con la moglie Giulia, alla quale stanno dando la colpa per la scelta definitiva dell'uomo e per il fatto che abbia accettato l'offerta del dottore invece di andare avanti fino alla fine. Ma cosa è successo davvero durante la puntata? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.



