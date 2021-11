Così la Nasa annuncerà di aver scoperto gli alieni

Mercoledì 3 Novembre 2021, 11:34

La NASA da decenni è impegnata nello studio di eventuali forme di vita extraterrestre e uno dei temi in esame è come comunicarlo. L’annuncio, infatti, dovrà necessariamente evitare allarmismi o fanatismi mantenendosi entro i saldi confini della scienza. In un recente articolo su ‘Nature’, alcuni scienziati si sono già mossi in tale direzione sottolineando l’importanza di una comunicazione seria e graduale. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

