Scoperti i pianeti dove potrebbero vivere gli alieni: cosa è stato svelato dagli scienziati

Giovedì 26 Agosto 2021, 09:18

Una nuova classe di pianeti denominata “Hycean” potrebbe aprire nuove prospettive nella ricerca di vita alieni nell’universo. L’ultima scoperta degli osservatori astronomici dell’Università di Cambridge è in grado di cambiare per sempre quello che conosciamo sulla vita oltre il Pianeta Terra. foto: Kikapress, Shutterstock; music: "Summer" from Bensound.com

