Pronto l’algoritmo che copre con un costume le immagini di donne nude

ROMA Tecnici brasiliani hanno sviluppato un programma di intelligenza artificiale che aggiunge automaticamente i costumi da bagno alle foto con donne nude. Lo scrive il portale The Register secondo il quale l’algoritmo osserva le immagini delle signore in bikini e le confronta con le immagini delle donne nude alle quali provvede a mettere subito un costume da bagno.



Rodrigo Barros, uno dei ricercatori che sta lavorando al progetto, sostiene che l’algoritmo è in grado di identificare le donne senza veli e immediatamente coprirle. Tutto circa avviene grazie ad una enorme quantità di immagini pre-registrate che l’algoritmo analizza e sulla base delle quali si muove.



Non resta ora da vedere quale utilizzo verrà fatto del programma. Se servirà per “oscurare” immagini postate magari senza consenso, o per censurare anche quelle legittimamente pubblicate. Interessante sarà anche vedere se l’algoritmo verrà esteso agli uomini.

Mercoled├Č 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:15



