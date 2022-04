Piero Sonaglia, tecnico televisivo che ha fatto parte di tutte le trasmissioni di Maria De Filippi: da Uomini e Donne a Tu si que Vales fino a C'è Posta per Te. Per moltissimi anni è stato uno dei punti di riferimento della conduttrice. In particolare a Uomini e Donne, dove veniva spesso inquadrato perché responsabile degli ingressi dei protagonisti e per il celebre momento dell'entrata in studio delle "due sedute".