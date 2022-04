Piero Sonaglia, morto lo storico assistente di studio di Maria De Filippi a Uomini e Donne

Il mondo della tv piange Piero Sonaglia, storico assistente di studio dei programmi di Maria De Filippi. A dare l'annuncio della morte è stato il regista Roberto Cenci su Instagram. Piero Sonaglia ha fatto parte di tutte le trasmissioni della Fascino: da Uomini e Donne a Tu si que Vales fino a C'è Posta per Te e da diverso tempo i telespettatori avevano notato la sua assenza nei programmi di Canale 5.

Piero Sonaglia per svariati anni è stato l'assistente di studio, punto di riferimento delle trasmissioni prodotte da Fascino di Maria De Filippi. La sua presenza non è mai passata inosservata agli occhi degli spettatori di Uomini e donne, che da sempre hanno avuto modo di vederlo inquadrato per la fatidica entrata in studio delle "due sedute". Roberto Cenci, sui social, annuncia la morte di Piero A dare l'annuncio della scomparsa di Piero Sonaglia è stato il regista Roberto Cenci, che sui social ha voluto ricordarlo con un messaggio di addio. "Per sempre con noi. Ciao Piero", ha scritto Cenci sui social dando il suo addio a Piero. Una notizia che sconvolge la grande famiglia di Maria De Filippi e anche gli spettatori che in questi anni si sono affezionati alla figura di Piero.

