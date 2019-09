Sabato delle meraviglie con All Blacks, Francia e Australia a comandare Guida tv alla domenica. La novità streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella giornata in cui tutti scoprono che i match della Coppa del Mondo di rugby senza copertura Rai sono visibili in streaming sul sito ufficiale della manifestazione (www.rugbyworldcup.com) e in cui tutti si pongono interrogativi banali ma calzanti tipo "Come mai nessuno ci ha detto nulla prima?", tutti si lustrano gli occhi grazie a tre partite che non tradiscono le attese nella seconda, pazzesca, rutilante, divertente giornata del Mondiale giapponese.Si va dalle Fiji che mettono il sale sulla coda dell'Australia. Figiani in vantaggio per 45' andando fin sul 21-12 (mete di Yato e Nayacelevu, tre piazzati e una trasformazione di Volavola; contro le mete di Hooper e Hodge, una trasformazione di Lealiifano), poi l'Australia che si arrabbia e mette la freccia: piazzato di Hodge, mete di Latu, Kerevi e Koroibete. Due trasformazioni di Toomua che sbaglia anche tre volte dalla piazzola. Risultato: 39-21 per i Wallabies.Si passa per un Francia-Argentina epico. Lo vince la Francia 23-21, inguaiando i Pumas, visto che la terza incomoda del girone si chiama Inghilterra. Gioco alla mano, una mischia più combattuta dell'altra e botte da orbi. Queste ultime anche a partita finita: conti da regolare. Ma sono i Bleus a rischiare di più. Chiuso il primo tempo 20-3 (mete di Fickou e Dupont trasformate da Ntamack pure autore di un piazzato; per i sudamericani un calcio di Sanchez), subiscono il ritorno - anzi, l'aggressione - argentina. Per cui mete di Pagadizaval (Sanchez trasforma) e Montoya e due piazzati di Urdapilleta. Pazzeschi gli ultimi 10 minuti: Lopez (che a dispetto del nome è francese) mette il drop del sorpasso ma poi sbaglia un calcio facile, errore anche di Boffelli e vince la Francia. Anzi, FranCia.Si chiude con il match tra Nuova Zelanda e Sudafrica che interessava gli azzurri visto che sono inseriti nello stesso girone. Allora, cara Italia, la buona notizia è che gli All Blacks vincono 23-13 senza lasciare punti in classifica agli Springboks. La brutta è che dovrai battere il Sudafrica. Per carità, lo sapevi sin dalla vigilia, ma il Sudafrica visto oggi è roba pericolosissima. Ala Cheslin Kolbe in testa. Due le mete dei tuttineri e approfittando anche della più piccola incertezza nella difesa avversaria: le segnano Bridge e Scott Barrett. Poi 10 punti dal piede di Mo'unga e altri 3 da quello di Beauden Barrett. Per gli Springboks meta di Du Toit trasformata da Pollard, che realizza anche un piazzato e un drop. Finisce con Ardie Savea che consola Kolbe e con gli All Blacks a inchinarsi per ringraziare il pubblico di Yokohama.Domani, 22 settembre, alle 7.05 (diretta Rai 2) andrà in scena l'Italia contro la Namibia, certo. Ma da non perdere è anche un Irlanda-Scozia (ore 9.45) dal vago sapore di Sei Nazioni. Girone impegnativo la pool A, visto che oltre a irlandesi e scozzesi ci sono le fastidiosissime Giappone e Samoa.Chiusura alle 12.15 con Inghilterra-Tonga e tanta curiosità per vedere all'opera il XV della Rosa.