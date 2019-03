Ragazzo del Camerun ospite del dormitorio di Latina gioca a rugby: la società porta tutti a Italia-Francia del Sei Nazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sport e solidarietà uniscono il Rugby Club con il dormitorio comunale di Latina. Nella società sportiva del capoluogo gioca un ragazzo originario del Camerun, ospite del Centro Accoglienza Notturno di via Aspromonte.Grazie al legame di amicizia tra il giovane e la società del presidente Alessandro Paesante, è nata l'idea di organizzare una gita a Roma coinvolgendo anche tutti gli altri ospiti del dormitorio comunale per andare ad assistere a un match del Sei Nazioni.«La proposta del presidente del Rugby Club Latina - spiegano dal Comune di Latina - è stata accolta dal Servizio del Can che fa riferimento all'assessorato al Welfare diretto da Patrizia Ciccarelli, e sabato 16 marzo gli ospiti del centro saranno sulle tribune dello stadio Olimpico di Roma in occasione dell'ultimo incontro del Sei Nazioni tra Italia e Francia».Il gruppo sarà formato da 24 persone. I biglietti sono stati donati dalla Fir, la Federazione Italiana Rugby, mentre il viaggio sarà a carico del Rugby Club Latina che metterà a disposizione un pullman.«Lo sport è un fattore di forte aggregazione sociale, a tutti i livelli ha detto il presidente del Rugby Club Latina, Paesante e il rugby, con le sue consuetudini e tradizioni, dentro e fuori dal campo, è emblematico da questo punto di vista. Sarà una grande giornata di festa per tutti noi».«Questa bella storia ha commentato l'assessore al Welfare Patrizia Ciccarelli dimostra come l'inclusione sia assolutamente possibile e realizzabile. L'accoglienza di persone fragili porta con sé tante possibilità, fa nascere relazioni e ci fa sentire comunità».