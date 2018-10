Rugby, Canna e Bellini testimonial contro la violenza sulle donne

Ultimo aggiornamento: 16:00

I rugbisti Carlo Canna e Mattia Bellini sposano il progetto ANGELICAeLEALTRE contro la violenza sulle donne. Ispirata all'Angelica dell'Orlando furioso, che in continua fuga dai suoi irruenti ammiratori svanisce per magia di un anello in grado di renderla invisibile, la campagna è stata ideata da Eleonora Costa e Alessandra Fichera, che hanno immaginato e realizzato un anello ispirato a quello del poema che fosse un simbolo di solidarietà femminile ma anche di riscatto per tutte le donne, non soltanto le vittime di abusi e soprusi.Il gioiello, creato in argento bagnato oro o in argento semplice con una pietra di corallo rosso, riporta un’incisione con i versi dell’Ariosto “De l'annel c'ha nel dito si rammenta che può salvarla” che come una formula magica ricorda alle donne che faranno la scelta di indossarlo la loro forza individuale e comune. Il progetto ha come obiettivo, non solo la diffusione dell’anello, ma anche la realizzazione di eventi e attività di promozione e sensibilizzazione a favore di una cultura delle differenze. L’anello è disponibile per coloro che vorranno sostenere il progetto di ANGELICAeLEALTRE con una quota associativa, ricevendo direttamente a domicilio l’anello. Una parte di tale quota sarà devoluta per la realizzazione di iniziative a sfondo sociale. Per tutte le informazioni: www.angelicaelealtre.comL’iniziativa viene sostenuta da molti volti amati del cinema, teatro, della tv e dello sport. Tra questi le attrici Donatella Finocchiaro, Daniela Virgilio e Valentina D’Agostino e i due rugbisti delle Zebre Carlo Canna e Mattia Bellini. “Sentir parlare ancora nel 2018 di violenza sulle donne è qualcosa di incredibilmente assurdo – spiegano in coro -. Noi come sportivi e come uomini sappiamo che il rispetto della donna è uno degli aspetti fondamentali della vita e del vivere civile. Apprezziamo l’iniziativa ANGELICAeLEALTRE e speriamo che possa dare un aiuto a tutte le donne, affinché possano affrontare e superare ogni difficoltà”.