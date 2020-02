Coronavirus, cancellato a Legnano il match del Sei Nazioni femminile tra Italia e Scozia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, cancellato Italia-Scozia del Sei Nazioni femminile prevista per oggi alle 18 a Legnano (Milano).La nota della Fir: A seguito delle disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto l’incontro tra Italia e Scozia valido per la terza giornata del Sei Nazioni Femminile e in programma oggi alle 18 a Legnano (Milano) non avrà luogo. Six Nations Rugby valuterà con la Federazione Italiana Rugby e la Scottish Rugby Union quando riprogrammare l’incontro in una data da definire.Six Nations Rugby rimarrà in contatto con la FIR e le autorità italiane per aggiornamenti sulla situazione.FIR e Comitato Organizzatore Locale renderanno note a breve le modalità di rimborso o riutilizzo dei biglietti.Sulla base delle vigenti disposizioni, la Federazione Italiana Rugby ha disposto la sospensione dell’attività sportiva nelle Regioni di Veneto e Lombardia per il corrente fine settimana.