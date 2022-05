Major Premier Padel, l'italiano Perino e Rivera Serra al secondo turno: battuti in due set (6-4 6-4) Patiniotis e Diaz

Si sono conclusi al Foro Italico di Roma gli incontri della seconda giornata del tabellone principale dell’Italy Major Premier Padel, uno dei quattro tornei più importanti del nuovo circuito Premier Padel, organizzato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della Professional Padel Association (PPA). Nell’ultimo match di primo turno in programma sulla Grand Stand Arena l’italiano Denis Perino e lo spagnolo Ruben Rivera Serra hanno battuto per 6-4 6-4 l’altro italiano Aris Patiniotis e lo spagnolo Gonzalo Diaz. Domani sono in programma i 16 incontri del secondo turno tabellone principale.