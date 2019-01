Race of Champions, Vettel e Schumacher jr corrono insieme, ma perdono la finale

Poche ore dopo l'annuncio ufficiale del suo prossimo ingresso nella Ferrari Driver Academy, Mick Schumacher ha condiviso una esperienza di guida con il pilota leader della scuderia di Maranello, Sebastian Vettel. Il giovane talento figlio di Michael Schumacher ha partecipato insieme al connazionale quattro volte campione del mondo alla Race of Champions a Città del Messico, dove il Team Germany ha chiuso al secondo posto la Coppa delle Nazioni dietro al Team Nordic, composto da Tom Kristensen e Johan Kristofferson. La Race of Champions è un evento annuale che richiama alcuni tra i migliori piloti di auto del mondo, dalla Formula 1 ai rally, e li mette a confronto su vetture particolariper disputarsi la Coppa per Nazioni e per il titolo di Campione dei campioni, prova che si disputa la domenica. «Quando debuttai in questa manifestazione (nel 2012, ndr) ero in coppia con Michael - ha ricordato Vettel - e oggi la corro con suo figlio. Sono certo che lui sarebbe estremamente fiero di Mick, con il quale siamo felici del risultato ottenuto». Felice anche Schumi jr: «È stata una grande esperienza - ha detto il giovane pilota -. Lui ha fatto un lavoro enorme e senza non saremmo arrivati così avanti».

