Ricciardo rivela: «In trattativa con la Ferrari, ma è mancato l'accordo»

«Siamo stati in contatto fino a poco tempo fa ma alla fine non abbiamo trovato un accordo. Non sono a conoscenza dei motivi, ma a dir la verità non sono mai entrato troppo nel dettaglio». Il pilota della Renault, Daniel Ricciardo, rivela di aver avuto dei contatti con la Ferrari per guidare la Rossa nella prossima stagione. Le scelta della scuderia di Maranello è poi ricaduta su Carlos Sainz: «Penso che sia la persona giusta. Occuperà il posto giusto per lui», aggiunge Ricciardo alla Cnn.