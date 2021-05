F1, doppietta Ferrari nelle libere 2. Terzo Hamilton, a seguire Verstappen

Volano le due Ferrari nelle prove libere 2 del Gran Premio di Montecarlo, con Charles Leclers e Carlos Sainz che mettono in fila tutti gli altri. Il terzo miglior crono lo mette a segno Lewis Hamilton, che migliora le prestazioni della prima sessione e mette dietro sia il rivale-mondiale Max Verstappen sulla Red Bull sia il compagno di scuderia Mercedes Valterri Bottas.

And that is a wrap for FP2 - the session will not restart @ScuderiaFerrari finish on top! 👏#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/E05CsQWvyp

— Formula 1 (@F1) May 20, 2021