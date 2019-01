Schumacher, l'omaggio della Mercedes: «Ha cambiato questo sport»

«Auguro a Michael tutto il meglio per il suo compleanno. Michael ha avuto un tremendo impatto sulla F1, ha cambiato per sempre questo sport». Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, omaggia Michael Schumacher nel giorno dei suoi 50 anni. «Come pilota ha portato il circus su un altro livello, grazie alla sua attenzione ai dettagli e alle sue conoscenze tecniche -aggiunge Wolff sul sito della Mercedes-. Ha fatto tutto grazie alla sua grande determinazione e alla sua eccellente preparazione fisica. È stato sempre alla ricerca di un modo per migliorare le sue prestazioni in pista». © RIPRODUZIONE RISERVATA