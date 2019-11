Live F1, GP Usa in diretta: Hamilton a un passo dal sesto mondiale, Bottas in pole

Non deve far peggio dell'ottavo posto nel caso il compagno di squadra Vallteri Bottas vinca il Gran Premio degli USA sul circuito di Austin. Lewis Hamilton è a un passo dalla conquista del sesto titolo iridato, un risultato impensabile fino a qualche anno fa, ma che grazie al suo immenso talento e alla competitività della Mercedes, sta diventando realtà. E' solo una formalità: se non dovesse riuscirci oggi, Hamilton ce la farà in uno dei prossimi due appuntamenti, Brasile o Abu Dhabi. Il pilota inglese, 34 anni, avvicinerà così Michael Schumacher che pareva inarrivabile con i suoi sette mondiali di F1 e invece... Hamilton partirà dalla quinta posizione, terza fila, dopo aver disputato la peggior qualifica della stagione. Che senta un po' di emozione? Probabile. La pole l'ha ottenuta Bottas, che ha fatto l'Hamilton, battendo di un soffio, 12 millesimi, la Ferrari di un pimpante Sebastian Vettel. In seconda fila, il sempre pericoloso Max Verstappen con la Red Bull-Renault, e Charles Leclerc, quarto con l'altra Ferrari, meno brillante del solito anche per il problema al motore sofferto nel terzo turno libero. Vettel partirà dalla seconda piazzola dello schieramento ed ha la linea favorevole, quella interna per affrontare la prima, secca, curva a sinistra. Lo scorso anno Kimi Raikkonen sfruttò al meglio tale posizione per portarsi subito al comando e vincere il Gran Premio. Riuscirà Vettel a fare altrettanto?

