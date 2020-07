Formula 1, Vettel: «La Ferrari una splendida donna rossa, non abbiamo vinto, ma vissuto momenti speciali»

«Credo che fossi attratto per le giuste ragioni da una splendida donna con la chioma rossa che mi mostrava interesse e guardandoci indietro il nostro obiettivo, il mio obiettivo, era di vincere il campionato e non l'abbiamo raggiunto. Quindi sotto questo aspetto abbiamo fallito. ma abbiamo comunque vissuto momenti speciali e belle gare, quindi non lo rimpiango». Lo ha detto il pilota tedesco Sebastian Vettel in una intervista su Sky Sports F1 in cui racconta la sua esperienza in Ferrari e il mancato obiettivo di vincere un Mondiale con la Rossa. «Doloroso non aver vinto il mondiale? No. Insomma, ero abbastanza realista da sapere che non volevo ripercorrere le orme di Michael 'letteralmentè. Il mio obiettivo era di vincere il campionato e non l'abbiamo raggiunto. Sotto questo aspetto abbiamo fallito ma abbiamo comunque avuto anni belli, che non rimpiango. Ero e sono tuttora ispirato da Schumacher perché credo che sia il migliore di sempre. Speravo di togliere qualche titolo a Lewis, così che il record di Michael durasse un pò più a lungo. Adesso purtroppo siamo fuori portata per cercare di fermarlo. Io volevo comunque raggiungere questo traguardo più per me stesso che per Michael», ha chiosato Vettel.

