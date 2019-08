Formula 1, Verstappen prima pole in carriera davanti alle due Mercedes, poi Leclerc e Vettel

Sarà la Red Bull di Max Verstappen a partire in pole position del Gp d'Ungheria, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. L'olandese, con 1'14«527 (nuovo record della pista), ha conquistato la prima pole della sua carriera precedendo di pochi millesimi Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, con le Mercedes. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

Bottas è stato il più vicino allo scatenato olandese, con 18 millesimi di distacco, mentre il leader del Mondiale, Hamilton, è rimasto a circa due decimi. Più staccate le Ferrari, con Leclerc quarto a 471 millesimi e Vettel quinto a 499. Pierre Gasly, con la seconda Red Bull, ha chiuso sesto a quasi nove decimi, mentre con oltre un secondo di distacco si sono piazzate le McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz, rispettivamente settimo e ottavo. Nono posto per Romain Grosjean (Haas) e decimo per Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo.

«Sapevo che sarebbe stata dura, ma la macchina ha risposto bene, è incredibile. Sono davvero felice». Max Verstappen si gode la sua prima pole conquistata in Ungheria: il giovane olandese della Red Bull ha avuto un tifo da stadio sugli spalti della pista di Budapest. «Sentire tanti tifosi così intorno ti dà sicuramente una marcia in più - ha detto Verstappen - C'è ancora una gara da fare però, per me comunque questa è una pole importante e bella, grandiosa per il team».

