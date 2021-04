Formula 1, Bottas e Hamilton davanti a tutti nelle prove libere: Leclerc quarto e Sainz sesto

Prove libere di Formula 1 nel segno della Mercedes: questa mattina, nella prima sessione di prove del Gran Premio "Made in Italy" di Imola hanno dominato Valttery Bottas con 1'16"564 e Lewis Hamilton (1'16"605). Ad un soffio dalle Mercedesi si è piazzata in terza posizione la Red Bull di Max Verstappen, con 1'16"622. Bene anche la rossa di Charles Leclerc, quarta in 1'16"796. Sesto Sainz in 1'16"888. Nel corso delle prove libere si è anche verificato un incidente - al momento investigato - tra Ocon e Perez, mentre la vettura di Mazepin ha colpito il muro. La seconda sessione di prove libere è alle 16.

Le prove

Prima sessione sul circuito di Imola condizionata da alcuni incidenti come quello tra la Alpine di Ocon e la Red Bull di Perez finito sotto investigazione e il botto finale della Haas di Mazepin che ha causato la cancellazione delle prove di partenza e bloccato anche Verstappen, che si stava migliorando. Quindicesima la Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (1'18"058), mentre ancora male Mick Schumacher su Haas, penultimo con un distacco di quasi tre secondi

