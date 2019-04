Formula 1, doppietta Ferrari nelle seconde libere. Leclerc il più veloce

Dopo una mattinata «complicata», con la sospensione e poi la cancellazione della prima sessione di prove libere del gran premio dell'Azerbaigian dopo appena 12 minuti dal via per un tombino saltato che ha danneggiato pesantemente la Williams di George Russell, nelle seconde libere è stata la Ferrari di Charles Leclerc a far segnare il miglior tempo (1:42.872). Secondo a 3.24 Sebastian Vettel, poi Hamilton su Mercedes e Verstappen con la Red Bull con Bottas, Kvyat, Sainz, Albon, Gasly e Norris a chiudere la top 10.

Ultimo aggiornamento: 17:05

