Ferrari, Leclerc: «Buone sensazioni, ma difficile capire i valori in campo». Vettel: «Lotta per la pool serrata»

«Dopo la giornata di oggi è difficile definire esattamente i valori in campo, specialmente nei long run dove il traffico ha fatto la differenza. In condizione di qualifica mi sono sentito a mio agio ma anche in questo caso non possiamo sapere il livello di competitività dei nostri rivali su questa pista. Nel complesso ho avuto delle buone sensazioni». Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, si esprime così al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gp dell'Azerbaigian, dove ha fatto segnare il miglior tempo. «Dobbiamo tuttavia ancora lavorare parecchio per riuscire ad estrarre il massimo potenziale dalla SF90 ed è quello su cui ci concentreremo nell'ultima sessione di prove libere. Se ci riusciamo possiamo essere competitivi», aggiunge il 21enne monegasco.



«Credo che la qualifica sarà molto serrata, perché immagino che anche i nostri rivali domani saranno molto veloci». Così il pilota della Ferrari, Sebastian Vettel, al termine delle prove libere del venerdì al Gp dell'Azerbaigian a Baku, dove ha realizzato il secondo tempo alle spalle del compagno di scuderia Charles Leclerc. «È stata una giornata piuttosto complicata -spiega il 31enne tedesco-, perché abbiamo potuto girare poco e la pista era scivolosa e sporca. Però è stato divertente, ci è voluto un pò per prendere il ritmo ma nel complesso mi sono sentito a mio agio in macchina. Domani probabilmente avremo maggiori elementi per farci un'idea più chiara dei valori in campo, perché se è vero che al volante mi trovavo bene, è anche vero che di sicuro c'è ancora margine per migliorare. Domani lavoreremo ancora perché è fondamentale prendere il ritmo, entrare in massima sintonia con la vettura e avere totale confidenza con il tracciato».

